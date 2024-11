Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul.

Dieses Mal wird es mit dem wunderbaren Trompeter Marko Mebus und einer heißen Rhythmsection aus Axel Kühn am Bass und Schlagzeuger Michael Kersting eine grandiose Besetzung aus Stuttgart und Tübingen geben. Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert das Quartett feinsten Jazz n Groove.

Come Down and miez with the Cats…