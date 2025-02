Christoph Sonntag wendet sich im neuen Programm wieder seiner Herzensangelegenheit zu: Ihr sollt Tränen lachen. Und gerne mit neuen positiven Impulsen für Euch und die Welt wieder heim kommen.

Die Zeiten sind schwer. Wirklich?

Wir können die Probleme nicht weglachen, aber Lachen hilft uns, sie wieder einordnen zu können. Und irgendwann auch zu lösen. Lasst uns lostreten. Immer schön in die Hinterteile derer, die uns an der Nase herum führen, uns gängeln und eigentlich zum Lachen wären. Wenn sie es nicht so ernst meinen würden.

Christoph Sonntag ist dem Publikum bekannt als Kult-Comedian bei SWR3 mit "AZ-NZ, Alte Zeiten - Neue Zeiten!", als Mitstreiter für die gute Sache bei "Meister des Alltag"s und als Akteur bei "Verstehen sie Spaß?", wo er seine Mitmenschen immer wieder lustig aufs Kreuz legt. Und natürlich auch als "Bruder Christophorus" in seiner Kult-Sendung "Das jüngste Gerü(i)cht", wo er mit einer Fastenpredigt über die anwesenden Politiker herzieht.

Aber seine Kernkompetenz ist die Liveshow; dort blüht er zu unglaublicher Größe auf, wenn er mit dem Publikum spricht und wenn er seine wilde technisch-aufwändige Kabarett Show abzieht. Ein tolles Bühnenbild, das seinesgleichen sucht, fetzige Musikeinlagen, scharfzüngige Wort-Akrobatik und immer wieder Mutterwitz samt Schalk im Nacken, zeigen eindrucksvoll, dass der SWR Recht hat und hatte, wenn er Sonntag den "König der schwäbischen Kabaretts" nennt.

Ein wildes, buntes Sonntags-Programm wie es noch nie da war. Lebendig, schnell, heutig, zum Totlachen witzig, aktuell, musikalisch, fulminant, kurz: eine einzigartige Serie von kabarettistischen Tritten, die man sich nicht entgehen lassen sollte.