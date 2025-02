Clara de Farias & Friends + Instant Arrangement Ensemble (presented by HMDK Stuttgart)

SET 1: Clara de Farias & Friends

Tauchen Sie ein in die magische Welt des Albums Songs and Lullabies, das auf den Werken der britischen Sängerin Norma Winstone und des New Yorker Jazzpianisten Fred Hersch basiert.

Das Quartett, bestehend aus der Sängerin Clara de Farias, der Mannheimer Pianistin Juliana Saib und den virtuosen Musikern Tobias Fritzen und Felix Eckenfelder verbindet an diesem Abend Jazz und Poesie. Ein Zusammenspiel, das zarte Intimität und jazzige Raffinesse auf wundervolle Weise vereint. Mit Hingabe lassen die Künstler die poetischen Lyrics und harmonischen Klangwelten dieses Albums lebendig werden.

Ein Abend voller emotionaler Tiefe, der Sie einlädt, die Zeit anzuhalten, sich von den Klängen tragen zu lassen und die Schönheit dieser Musik in vollen Zügen zu genießen.

Besetzung: Clara de Farias (voc); Juliana Saib (p); Tobias Fritzen (b); Felix Eckenfelder (dr)

SET 2: INSTANT ARRANGEMENT ENSEMBLE DER HMDK

Die Grundlage dieser Band sind Originals der Bandmitglieder sowie spannende Kompositionen von Carla Bley, Andrew Hill, Bill Frisell oder John Scofield. Die Stücke wurden im Lauf des letzten Semesters an der HMDK erarbeitet und verinnerlicht. Sie werden an diesem Abend in Realtime arrangiert und neu miteinander verschaltet. Das Ergebnis ist eine spannende Musik, erschaffen im Moment und voller unerwarteter Wendungen. Zu hören sind an diesem Abend Yoschi Tschira an der Gitarre, Ivan Mykhailov an der Flöte sowie am Tenorsaxofon, Oscar Rimmele am Klavier, Nils Becker am Bass sowie Christoph Müller am Schlagzeug.

Leitung und Konzeption von Fabian Arends.

Besetzung: Yoshi Tschira (git), Ivan Mykhailov (sax, fl), Oscar Rimmele (p), Nils Becker (b), Christoph Müller (dr)