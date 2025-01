Club–72@Stadtpalais: Nuria Noba & Dews Pegahorn

Sound of Stuttgart-Festival

Die Stuttgarter Musikerin Nuria Noba verbindet in ihrer Musik Deutsch-Rap, Pop und Jazz. In ihren Texten gibt sie tiefen Einblick in ihr Innenleben und verarbeitet ihre Erfahrungen als postmigrantische Person in Deutschland. Sie thematisiert das Aufwachsen zwischen verschiedenen Kulturen, Erlebnisse ihrer Kindheit und Fragen der Identität. Im Oktober 24 veröffentlichte sie ihre erste EP ‘Liladilett’, die Einblick in ihr kreatives Schaffen der letzten Jahre gibt.

Dews Pegahorn (Stuttgart), eine aufstrebende Kraft in der Musikszene mit Wurzeln in Madagaskar und China, fesselt das Publikum mit seinem einzigartigen Sound und seiner magnetischen Bühnenpräsenz. Seine Musik, treffend als “Tanzbare Manische Depression” beschrieben, verbindet eine faszinierende Mischung aus Goth New Wave, Indie und Alt und bietet bei meist über 160 BPM und melancholischen Gitarren Sounds ein einzigartiges Klangerlebnis.

Danach DJ Señor Azul: Señor Azul bringt frischen Sommerwind auf die Tanzfläche! Mit seinen groovigen House-Beats, verfeinert mit einer Prise Bossa Nova, schafft er es, die Crowd in Bewegung zu bringen und die Stimmung zum Kochen zu bringen. Seine Sets sind ein Mix aus pulsierenden Rhythmen und sonnigen Vibes – ein Sound, der Herz und Füße gleichermaßen erreicht.

Der Club 72 ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kulturzentrums Merlin mit dem Popbüro Region Stuttgart. Jeden zweiten Donnerstag des Monats werden im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe Newcomerbands aus der Region präsentiert. Club 72 bietet Acts von morgen schon heute eine Bühne.

Das Sound of Stuttgart – Music Festival & Exhibition powered by Sparda-Bank BW findet vom 6. bis 16. Februar 2025 im StadtPalais – Museum für Stuttgart statt. Es präsentiert aufstrebende Talente der Stuttgarter Musikszene in Kooperation mit Partnern wie dem Kulturzentrum Merlin und dem Pop-Büro Region Stuttgart und Formaten wie „Club 72“ sowie eine interaktive Ausstellung “Milestones of Hip-Hop – Mutterstadt Edition“.