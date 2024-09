Cold Years werden zu Recht als Schottlands neue Hoffnung im Rock 'n' Roll-Zirkus betrachtet, denn mit ihrem emotionalen Stil erfassen sie nicht nur den Geist der Zeit, sondern erobern auch im Sturm die Herzen der Fans. Warum sind Cold Years eine der interessantesten Neulinge der letzten Jahre? Ganz einfach, stell dir vor, Against Me! geht ein paar Bier trinken mit den Foo Fighters und trifft zufällig Bruce Springsteen. Voilà – Cold Years!

Die Band wurde 2014 vom Sänger/Gitarristen Ross Gordon, Gitarristen Finlay Urquhart, Bassisten Louis Craighead und Schlagzeuger Fraser Allan gegründet. Nach der EP "Death Chasers" im Jahr 2016 und ersten Konzerten in Großbritannien krönte das renommierte Kerrang!-Magazin Cold Years 2019 zum "heißesten Act des Jahres". 2020 wurde ihr hochgelobtes Debütalbum "Paradise" veröffentlicht, das Unterstützung von Kerrang! (Platz 42 in den Top 50 Alben von 2020), Rock Sound, Upset, Alt Press, NPR, American Songwriter, Visions (DE) und vielen anderen erhielt.

Die Band erreichte zahlreiche positive Meilensteine durch Platzierungen in Playlists, darunter New Punk Tracks, The Punk List, All New Rock, Rock Rotation, Pop Punk's Not Dead, Covered In Punk, New Noise, The Scene, NMF Suomi, VOLUME SUOMI. "Paradise" schaffte es sogar in die Charts: Platz 36 in den UK Indie Charts, Platz 7 in den Indie Breakers Charts, Platz 16 in den Scottish Album Charts, Platz 17 in den deutschen Metal-Rock Charts und erreichte Platz 4 (Rock) und Platz 21 (Alle Genres) auf iTunes.

Doch die Pandemie stoppte alle Pläne, aber im September 2020 gelang es Cold Years, ihr Debüt in Deutschland in Hamburg zu geben. Aufgrund des Lockdowns musste Gordon Ideen mit Louis und Fin per E-Mail austauschen, anstatt wie früher bei einem Bier in Pubs darüber zu diskutieren. Erfüllt von neuer Energie und Emotionen beschloss die Band, ihre musikalische Kreativität zu entfesseln und aus ihrer Komfortzone auszubrechen auf "Goodbye To Misery" (2022). Ursprünglich war eines der Lieder sieben Minuten lang. In einem anderen Lied ist eine Luftschutzsirene aus den 1940er Jahren zu hören. Sie erwog sogar, Dudelsäcke zu verwenden (...vielleicht nächstes Mal). Das Schlagzeug, gespielt von Sam Ogden von Static Dress, dem "Nachfolger von John Bonham", stand im Mittelpunkt und integrierte Marschbeats, Snare-Rolls und Fills, die den einfache 4/4-Rhythmus aufwerten. In anderen Momenten hört man die Stadion-würdige Befehlsgewalt eines Green Day-Refrains kombiniert mit der Art von Boshaftigkeit, die man in der melodischen Brillanz von Against Me! in vollem Tempo findet.

Wie Ross sagt, ist es "eine verdammte Punkrock-Platte" mit einer freiheitsliebenden und furchtlosen Einstellung. Der kühne Opener "32" zeigt die ganze "Wir sind die Generation F*** It All"-Pracht dieser Band, die nichts zu verlieren hat und in jedem Moment alles gibt. "Keiner von uns wird jemals seine Hypothek abbezahlen, keiner von uns wird schuldenfrei sein, und keiner von uns wird in Rente gehen," erklärt der Sänger. "Das alles ist vorbei für unsere Generation. Aber deshalb sind wir wirklich gut darin, Risiken einzugehen. Während frühere Generationen vorsichtiger waren. Mir ist egal, was mit mir passiert, wenn ich 65 bin. Man muss im Moment leben. Man muss Risiken eingehen. Und das ist etwas, wovor ich immer Angst hatte. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr. "Inmitten all dieser neuen Zuversicht und Positivität enthält "Goodbye To Misery" auch mehr legitime Wut und Rebellion als auf den meisten modernen Punkplatten zu finden ist.

Wenn überhaupt, klingen Cold Years jetzt noch wütender als je zuvor. Verständlicherweise, denn dafür gibt es viele Gründe, wie zum Beispiel "Britain Is Dead". Ein Lied, das uns daran erinnert, dass wenn man nicht wütend ist, man nicht aufpasst. "Es ist nicht einmal politisch; es ist eine moralische Haltung. Seit dem Brexit ist unser Land eine verdammte Schande," sagt Gordon ohne zu zögern. "Die Leute streiten sich um Toilettenpapier. Supermärkte versuchen überall eine Union Jack-Fahne draufklatschen, um etwas hochwertiger aussehen zu lassen. Es gibt nichts, worauf man stolz sein kann, britisch zu sein. Das Empire hat Jahrhunderte damit verbracht, Zivilisationen auszubeuten und zu plündern. Britisch zu sein, ist nichts, mit dem ich mich identifiziere, und ich glaube nicht, dass die meisten Menschen unserer Generation denken, dass es cool ist. Es ist peinlich. Und jetzt sind wir das Gespött der Welt."

Während die Welt langsam zu dem zurückkehrt, was sie früher war, gibt es viele Gründe zur Freude, darunter dass Cold Years auf den Radio Germany Rock Charts für Furore sorgen! Die Single "62" kletterte auf Platz 3, "Nights Like This" erreichte Platz 6, "Life With A View" Platz 13, "Good As Hell" Platz 3, und die vorherige Single-Veröffentlichung "Home" erreichte Platz 5.