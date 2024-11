Artist Talk mit Boglárka Balassa

Boglárka Balassa beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit der Verwendung und Verarbeitung von Naturmaterialien, ihrer Veränderung im Laufe der Zeit, ihrer Herkunft und ihrem Ursprung. Sie sucht Orte auf, wo diese Traditionen noch lebendig sind. Ihre Arbeiten entstehen im unmittelbaren Kontakt mit der Natur, sie nutzt pflanzliche Textilfärbung für ihre Objekte und erstellt in Videos zusätzlich eine Art Dokumentation über die verwendeten Pflanzen. Balassa möchte mit ihren Arbeiten auf die Umweltzerstörung aufmerksam machen, die wir verursachen, aber auch auf die positiven Alternativen, die wir in unserer Geschichte finden können.

Ihre Ausstellung Colours Under Our Steps, die bis 19. Dezember im Rahmen des Projekts FreiRaum bei uns gezeigt wird, entstand bei einem vom ifa geförderten Aufenthalt in Armenien.