Comedy Stand Up – Berhane Berhane’s Solo Deutschland Tour – „Deutscher als Du“ // 20:00 – 22 Uhr (Einlass 19:30) Berhane Berhane’s Solo Deutschland Tour – „Deutscher als Du“ Berhane Berhane rockte zweimal die SAP Arena mit seinen Gast- Kurzauftritten bei Bülent Ceylan. Nicht nur das Publikum, sondern auch Bülent selbst war mehr als begeistert: „Der Typ ist so geil!“ Jetzt geht Berhane Berhane endlich mit seinem zweiten Solo-Programm auf Tour. „Deutscher als Du“ lässt dabei wirklich keine Lacher offen. Die großen Fragen unserer Zeit wie „Schafft der Beamte überhaupt irgendwas?“, „Kann ich als Afrikaner Beamter werden?“ oder „Wer überprüft denn überhaupt das Finanzamt?“ sind nur einige derer, die Berhane aus seinem einzigartigen Blickwinkel beleuchtet. Am Ende steht die Frage „Wer ist denn nun der Deutsche hier?“ – genauso wie „wie oft hast du dich selbst ertappt?!“ Seid dabei und lasst euch diese Lach- Garantie nicht entgehen…