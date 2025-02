Comicjuju im Literaturhaus

Das ComicJuju ist inzwischen eine feste Institution, wenn es um die gezeichnete Kunst geht: Die Stuttgarter Comictage finden 2025 zum siebten Mal statt. Am Wochenende wird das Literaturhaus bespielt: am Samstag mit Lesungen und Gesprächen preisgekrönter Comicschaffender aus verschiedenen Ländern und am Sonntag ist Kindercomictag. Auch drumherum gibt es im Bosch Areal und am Berliner Platz einiges zu entdecken: comicjuju.de

12.00 Uhr – »Das kalte Herz« Sascha Hommer

In »Das kalte Herz« adaptiert Sascha Hommer das wohl bekannteste Märchen des deutschen Romantik-Schriftstellers Wilhelm Hauff. In stimmungsvollen Bildern erzählt er die zeitlose Geschichte über das Menschsein und fügt behutsam neue Aspekte hinzu, ohne dabei das Original aus dem Blick zu verlieren.

13.30 Uhr – »Outline« Michèle Fischels

Michèle Fischels legt mit »Outline« ein beeindruckendes Debüt vor, in dem sie erzählerisch wie zeichnerisch ein feines Gespür für jene besondere Phase beweist, in der wir die Kindheit und Schulzeit vorsichtig hinter uns lassen und mit Unsicherheit und Vorfreude in die Zukunft blicken.

15.00 Uhr – »Pinke Monster« Claus Daniel Herrmann

Claus Daniel Herrmann gelingt in seinem Debüt eine nuancierte Coming-of-Age-Geschichte über die Wirkungsmacht, die Ideolog:innen auch über vermeintlich vernünftige Menschen erlangen können, wenn man ihnen Raum gewährt.

16.30 Uhr – »Meute« Noëlle Kröger

Dieses Debüt von Noëlle Kröger ist ein Plädoyer dafür, Vorurteile zu hinterfragen und Wege zu suchen, diskriminierende Strukturen aufzubrechen. Oftmals gibt es hierfür keine einfachen Lösungen. Nicht für Werwölfe, nicht für Menschen.

18.00 Uhr – »Verkehrswende« Felix Pestemer

Im Sachcomic »Verkehrswende – Wie geht das?« beschäftigt sich Felix Pestemer mit aktuellen Debatten zum Thema Mobilität. Denn die beeinflusst uns alle ganz konkret im eigenen Alltag: Verkehrschaos auf den Straßen und in den Städten, marode Infrastruktur, abgehängte ländliche Räume u. v. m.

19.30 Uhr – »Bald« Štěpánka Jislová (auf Englisch)

In der preisgekrönten Graphic Memoir »Bald« geht Tereza mit Humor und Selbstreflexion mit dem besonderen Trauma des weiblichen Haarausfalls um und setzt sich mit ihrer neuen Realität auseinander.

21.00 Uhr - »Comic Battle«

Hier duellieren sich Anfänger:innen, Profis und alle dazwischen. Nach voriger Anmeldung werden sie gegeneinander gelost und zeichnen in kürzester Zeit zu einem vorgegebenen Stichwort. Zur eigenen Freude und fürs Publikum.