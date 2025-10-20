Der Comics und Bier Talk aus Stuttgart

Vier gleichermaßen redselige wie trinkfeste Nerds treffen sich, um – moderiert von Comic-Redakteur und Biersommelier Steffen Volkmer – über Comics und Bier zu reden. Das ergibt durchaus Sinn und braucht kaum weitere Erklärungen. Das Ganze wird – das wissen wir aus den vergangenen Shows – sehr unterhaltsam, bisweilen schräg und garantiert geistreich!

Die Talker:innen begeben sich dabei tief in die bunten Welten der 9. Kunst und streifen weitere Bereiche der Popkultur.

Zwischen den Comic-Vorstellungen werden (Craft)Bier-Runden eingelegt, bei denen zu ausgewählten Brauschätzen gegriffen und das Genusserlebnis kommentiert wird.

Für diejenigen im Publikum, die die Biere mitverkosten wollen, wird wie immer ein Bier-Paket-nebst comicesker Zugabe angeboten!

Und da Comics und Bier gut mit Musik einhergehen, wird natürlich auch Live-Sound geboten.