Constance Debré, Play Boy

Voller sprachlicher Wucht und schonungsloser Ehrlichkeit.

Nach Jahrzehnten der Ehe mit ihrem Mann und der Erziehung des gemeinsamen Sohnes sagt sich die Hauptfigur in „Play Boy“ (dt.: Max Henninger) los vom vermeintlichen Familienidyll. Und mit jedem Möbelstück, das sie hinter sich lässt, jedem Hemd, das sie entsorgt, legt sie Schicht um Schicht ihre Gewohnheiten, Verhaltensmuster und die heterosexuellen Prägungen ab. Sie blickt mit neuen Augen auf ihr Aufwachsen in einer angesehenen französischen Familie und als Kind zweier Drogenabhängiger, auf ihren Beruf als Strafverteidigerin und die Ehe mit ihrem Ex-Mann. Constance Debrés Direktheit, die Schonungslosigkeit und leise Ironie ihrer Literatur sind genauso beeindruckend wie irritierend und gerade deswegen zutiefst menschlich. Durch die halsbrecherischen Entscheidungen ihrer Figuren, angelegt zwischen Fiktion und Realität, zeigt sie uns, wie fragil unsere Lebensmodelle oftmals sind und wie wichtig es ist, im Moment zu leben, um am Ende am wichtigsten Ziel des Lebens anzukommen: bei sich selbst.