Constanze Klaue, Daniel Born, Friederike Hartl

Das kraftvolle Spielfilmdebüt »Mit der Faust in die Welt schlagen« der Regisseurin Constanze Klaue nach dem Roman des Görlitzer Schriftstellers Lukas Rietzschel erzählt aus der Perspektive zweier Brüder ein Familiendrama in der ostdeutschen Provinz. Die Umwälzungen der Nachwendezeit hallen sowohl für die Jugendlichen wie auch für die Elterngeneration in aller Härte nach. Constanze Klaue findet aus dem Inneren der Figuren heraus eine beeindruckende Sprache für die Wut und Entfremdung derjenigen, bei denen die großen Versprechen der Zukunft nicht ankommen wollten. Sie zeichnet ein ungeschöntes und detailreiches Generationenporträt in einem von Perspektivlosigkeit und Radikalisierung geprägten Umfeld, das stellvertretend für zahlreiche Orte dieser Welt steht. »Mit der Faust in die Welt schlagen« feiert seine Weltpremiere 2025 in der Sektion »Perspectives« der Berlinale und startet am 3. April bundesweit in den Kinos. Über den Film sprechen im Anschluss Constanze Klaue, Regisseurin und Autorin, Daniel Born, Vorsitzender von »Mehr Demokratie e. V. Baden-Württemberg«, und Friederike Hartl vom Stadtjugendring Stuttgart in der Moderation von Carolin Callies, Lyrikerin und Literaturvermittlerin.