Von ihrer ersten Single bis zum visionären Album „MOSAIIK“ hat das Grammy-nominierte Duo Cosmic Gate bewiesen, dass sie eine einzigartige musikalische Einheit sind. Eine zufällige Begegnung in den späten 90er Jahren in Köln führte sie zu Deutschlands erfolgreichstem elektronischen Musikduo. Jedes ihrer Singles hat die Millionenmarke bei den Streams überschritten, während Klassiker wie „am2pm“ und „Exploration Of Space“ über 40 Millionen Spotify-Streams verzeichnen.

Die Chemie zwischen Nic & Bossi hat Tanzflächen weltweit zum Beben gebracht. 2023 spielten sie 78 Shows in 23 Ländern und erhielten eine GRAMMY-Nominierung sowie zahlreiche andere Auszeichnungen. Cosmic Gates Stern auf dem Walk of Fame der elektronischen Musik ist längst gesetzt.