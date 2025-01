Cosmo Klein – Sänger, Songwriter, Produzent und musikalisches Multitalent – ist seit Jahren eine feste Größe in der internationalen Musikszene. Egal, ob er die Charts in Deutschland rockt oder international Nr. 1-Hits abliefert, Cosmo hat in verschiedensten Genres ordentlich Staub aufgewirbelt – oder wie man heute sagt: „alles rasiert“.

Seit über 15 Jahren fokussiert sich der charismatische Musiker auf Soul, Jazz und Funk. Dabei sammelt er die besten Musiker*innen um sich, veröffentlicht auf seinem eigenen Label und liefert groovige Musik, die direkt in die Beine geht. Ein Muss für alle, die gepflegten Groove und unvergessliche Live-Shows lieben!

2008 gründete der Wahlberliner das Label COSMOPOLYTIX und veröffentlichte in Zusammenarbeit mit Herzog Records die beiden Alben Let’s Work und Kingdom on Fire. Oder, wie es Thorsten Meyer im Jazzpodium so schön formulierte: „Es ist doch noch nicht alles verloren, solange man mit zeitgemäßem Funk noch Ausrufezeichen setzen kann.“

The Campers ist ein Musiker-Kollektiv, das 2023 mit seinem gefeierten Debütalbum Soul Fiction ordentlich für Furore sorgte. Neben internationalen Stars wie Cory Wong (Vulfpeck) und Justin-Timberlake-Drummer Brian Frasier Moore versammelt sich hier die absolute Crème de la Crème der deutschen Musikszene um Cosmo Klein. Auf dem Album haben sich Legenden wie Benny Greb, Thomas Stieger, Felix Lehrmann, Noah Führbringer, Hanno Busch, Thorsten Skringer, Peter Weniger, Jakob Manz und viele mehr verewigt.

Stilistisch verwurzelt bei den großen Ikonen wie Prince, Marvin Gaye und James Brown, bringen Cosmo Klein & The Campers dennoch ihren ganz eigenen, frischen und zeitlosen Sound auf die Bühne. „Cosmo schafft es, Soul, Jazz und Pop mühelos unter einen Hut zu bringen und kreiert dabei seinen ganz eigenen Sound“, schwärmt Music Headquarters.

Und die Live-Qualitäten von Cosmo Klein? Die sind längst legendär. So sehr, dass ihn die SWR Big Band kürzlich eingeladen hat, Teile seines Programms gemeinsam auf die Bühne zu bringen – inklusive TV-Aufzeichnung, die du aktuell in der ARD Mediathek findest.

Mit ihrem neuen Programm bringen Cosmo Klein & The Campers die perfekte Mischung aus Jazz- und Soul-Einflüssen gepaart mit der glitzernden Ära des Disco-Sounds à la Chic, Earth, Wind & Fire und Prince. Groove-Garantie inklusive!

Besetzung: Cosmo Klein (voc); Torsten Skringer (sax); Hanno Busch / Claus Fischer (b); Felix Lehrmann (dr)