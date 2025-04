CREMATORY, die Legenden des deutschen Gothic Metals, veröffentlichen am 02.05.2025 ihr neues Studioalbum „DESTINATION“ beim neuen Label Reigning Phoenix Music (RPM) und spielen dazu passend die Deutschland-Tour.

Zusätzlich zum neuen Studioalbum werden bereits ab Herbst 2024 alle alten Alben von CREMATORY schrittweise digital, auf CD und speziellen Vinyleditionen wiederveröffentlicht. Diese Neuauflagen werden digital remastert sein und bieten ein modernes Sounderlebnis, das sowohl alte als auch neue Fans begeistern wird.

Mit über drei Jahrzehnten an Einfluss und Innovation in der internationalen Metalszene freuen sich CREMATORY ihre kommenden und vergangenen Meisterwerke der breiten Fanbase live zu präsentieren. Fans können sich auf eine aufregende Zeit voller kraftvoller Musik und unvergesslicher Hits freuen. Das neue Studioalbum und die Livesetlist wird ein Mix aus guten alten Tagen im Gothic / Melodic Death Metal Style in Kombination mit elektronischen tanzbaren Clubhits, so wie man das von CREMATORY seit Jahrzehnten kennt!

CREMATORY haben viele aufregende Neuigkeiten zu verkünden, und auch nach über 33 Jahren bleibt die Band eine unverzichtbare Größe in der Musiklandschaft! Die Hitfabrik läuft auf Hochtouren weiter, und die Fans können sich auf ein neues Meisterwerk, welches erneut neue Maßstäbe setzen und die letzte Chartposition nochmals übertreffen wird, freuen.