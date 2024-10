Cross Currents Trio (Zakir Hussain, Chris Potter, Dave Holland)

Eine Kooperation des Jazzfestival Esslingen und Theaterhaus Stuttgart.

Das CROSS CURRENTS TRIO gilt derzeit als eines der faszinierendsten Trios des modernen Jazz. Hinter dem Bandnamen verbergen sich drei weltweit gefeierte Musiker. Am Bass der legendäre Dave Holland, der schon bei Miles Davis‘ epochalem Meisterwerk „Britches Brew“ mitwirkte. Mit dem Saxophonisten Chris Potter verbindet Holland eine jahrzehntelange musikalische Zusammenarbeit. Potter gehört längst zu den einflussreichsten Saxophonisten seiner Generation. Der Dritte im Bunde ist kein Geringerer als der Tablaspieler Zakir Hussain, der in den 70er Jahren zum festen Mitglied von John McLaughlings „Shakti“ und quasi über Nacht in Europa und in den USA zum Tablaspieler schlechthin wurde. Drei Musiker, die seit jeher keine musikalischen Grenzen kennen, begeben sich gemeinsam auf eine Reise zwischen Okzident und Orient. Ein echter Ohrenschmaus!

