CUYA ist deep, urban und pulsierend. Das Quartett aus jungen Musiker*innen der stuttgarter Jazz- und Popszene feiert sein Debüt im renommierten Bix Jazzclub. Mit eigenen Kompositionen und Arrangements, die sich an den Vorbildern zwischen Moses Yoofee und Crumb orientieren, steht CUYA für den Jazz der aktuellen, schnelllebigen und kontroversen Zeit mit facettenreichen Vocal Effects, komplexen Gitarrenpatterns, weiten Synthlayers und treibenden Grooves. Clara de Farias am Gesang, Erik Bisscalchin am Bass, Valentin Hansel an der Gitarre und Florian Anger an den Drums lassen dabei ihre Songs live immer wieder neu entstehen und scheuen sich nicht, ihrer Intuition und Spontanität nachzugehen. Lasst Euch dieses spannungsreiche und energiegeladene Debüt nicht entgehen.

Besetzung: Clara de Farias (voc); Valentin Hansel (git); Erik Bisscalchin (b); Florian Anger (dr)