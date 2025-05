Dähn, Netz und Settelmeyer Spiritual Groove Jazz und Lyrik von Christian Wagner

Zwischen postserieller Musik und Free Jazz: Die Kompositionen des Trios bewegen sich im Spannungsfeld von spirituellem Jazz, freier Improvisation und polyphoner Klangskulptur.

Friedemann Fried Dähn

Seine vielfältigen und stilistisch sehr unterschiedlichen Tätigkeiten umfassen innovative Projekte in musikalischen Grenzgebieten, zeitgenössische Musik, Jazz, Kammermusik, elektronische Musik und audiovisuelle Projekte.

Carsten Netz studierte Jazz und Popularmusik an den Musikhochschulen Würzburg und Stuttgart und war Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg. Er ist auf zahlreichen Veröffentlichungen zu hören. Die mit Settelmeyers Sputnik 27 erschienene CD "But Wheres the Moon" wurde für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert.

Der Schlagzeuger und Percussionist Bernd Settelmeyer studierte zuerst in München bei Rudolf Roth, danach an der Musikhochschule Stuttgart bei Pierre Favre. Die Arbeit mit unterschiedlichsten Formationen und Musikern führte zu einer regen Konzerttätigkeit, auch in anderen Ländern wie der Schweiz, Russland, Österreich, Indien, Südafrika oder Amerika.

Felix Muhle, ist seit vielen Jahren im Vorstand der Christian-Wagner-Gesellschaft tätig, hat sich immer intensiv mit Wagners Texten beschäftigt und bereits in zahlreichen Veranstaltungen Wagners Texte rezitiert.