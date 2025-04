DORO & die Jungs

Die „Jungs“ rund um die Sängerin Dorothee Götz sind Bernhard „Böny“ Birk am Klavier, Andreas Streit am Bass und Uwe Kühner am Schlagzeug.

Der Abend verspricht einen Parforceritt durch Jazz, Pop und Soul. Retextierte Klassiker und witzig-virtuose Coverversionen treffen auf stimmliche Akrobatik gepaart mit Jux und Dollerei.

Auch vor deutschen Chansons macht die Band nicht halt. Manches stammt gar aus eigener Feder…

Die Vielzahl an musikalischen Überraschungen ist wenig verwunderlich, wenn man weiß, dass Dreiviertel der Gruppe Teil des legendären Gesangs-Trios Honey Pie war.