Daniel Cohn-Bendit & Claus Leggewie, „Zurück zur Wirklichkeit“

Eine politische Freundschaft.

Hellwach und klug, der Liebe zum Widerspruch ebenso treu wie der Melange aus Realpolitik und Utopie, in dieser Spannung begegnen sich Daniel Cohn-Bendit und Claus Leggewie. Ob dauerhafter Frieden, ein starkes Europa, ein Zusammenleben durch die Kulturen hindurch oder eine nachhaltige Weltgesellschaft – was ist missglückt, wo liegen Fehler, aber auch: Was ist trotz allem möglich? Ohne Zorn und ohne Rechthaberei befragen Daniel Cohn-Bendit und Claus Leggewie Vergangenheit wie Gegenwart. Ihr unangepasstes Denken und die lange politische Erfahrung machten beide zu begehrten Kommentatoren, sei es zum Nahostkonflikt, dem Aufstieg der Rechten oder zur französischen und US-amerikanischen Politik. In ihrem Buch „Zurück zur Wirklichkeit“ erzählen sie von Meilensteinen ihres Lebens ebenso wie z.B. von den Beratungstätigkeiten für Angela Merkel und Emmauel Macron.

Daniel Cohn-Bendit, Ikone im französischen Mai 1968, war Buchhändler, Realo-Anführer bei den Grünen, 1990 Stadtrat in Frankfurt, dann 20 Jahre Mitglied des Europaparlaments. Heute ist er u.a. Autor von Dokumentarfilmen.

Claus Leggewie, Politologe und Publizist, war 10 Jahre Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen und Berater der Bundesregierung zu globalen Umweltveränderungen. 2021 war er Fellow am Thomas Mann House in Los Angeles. Derzeit ist er Ludwig-Börne-Professor an der Universität Gießen.

Sprache: Dt.