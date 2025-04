Werner Dannemann ist seit mehr als vier Jahrzehnten fester Bestandteil der württembergischen Blues-Rock-Szene. Dannemann hatte in den 80ern und 90ern großen Anteil daran, den Blues in die Diaspora, nach Württemberg zu bringen. Über 30 aufgenommene CDs dokumentieren eine breite Vielfalt von eigenen Songs und Projekten. Ob Solo, im akustischen Blues-Duo, im klassischen Blues-Rock-Trio/Quartett, mit großem Orchester und klassischen Streichern, mit dem spirituellen Opera Nova oder als Begleiter des Krimi-Autors Wolfgang Schorlau. Werner Dannemann ist auf allen Bühnen präsent.

Dannemann zeigt seine musikalische Vielseitigkeit in vielen Facetten. Unverkennbar ist seine Band „Dannemann & Friends“ tief in der Tradition des englischen Blues-Rock verwurzelt. Die Vorbilder und Gitarren-Klassiker Eric Clapton, Peter Green und Jimi Hendrix werden reichlich zitiert und interpretiert. Dazu gehören auch Songs von Cream. Mit deren legendären Bassisten Jack Bruce durfte Dannemann dessen letztes 3-piece-concert spielen. Dieser Auftritt an der Seite dieser Blues-Rock-Legende gilt auch 10 Jahre danach noch als Kompliment und Ritterschlag zugleich.

Heute stehen die Zeichen wieder auf eine Renaissance des Blues-Rock und dessen Live-Erlebnis in fast allen Clubs und Musikkneipen des wilden Südens.

Dannemann & Friends präsentieren zu 100 Prozent schnörkellosen, geradlinigen, handgemachten Blues-Rock aus überwiegend eigener Feder.

Line Up:

Peter Knapp (Drums)

Bernd Berroth (Bass)

Jean-Pierre Barraque´(Keyboards).

Spielfreude, Energie und Spontanität zeichnen das eingespielte Quartett aus.