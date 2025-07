Nach wie vor steht Darts im casa nostra hoch im Kurs und die Wall of Fame füllt sich nach und nach mit neuen Siegern. Daher veranstalten wir auch in diesen Ferien ein Darts-Turnier auf unserem neuen Darts-Automaten. Der Spielmodus wird entschieden, wenn wir die Anzahl der Teilnehmer wissen. Dem Gewinner winkt ein Preis in Form eines Verzehrgutscheins.