Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg gastiert in Göppingen

Auf dem Programm stehen die Sinfonischen Tänze

op. 45 von Sergej Rachmaninow. Zu Beginn erklingt das Konzert h-Moll op. 107 für Violoncello und Orchester von Antonín Dvořák. Als Solist ist der Cellist Emanuel Graf zu erleben. Die Leitung hat der Dirigent Olivier Tardy.

Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg wurde 1972

gegründet. Viele Mitglieder des Landesjugendorchesters sind Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Haben die jungen Musikerinnen und Musiker das Probespiel bestanden, erhalten sie die Möglichkeit, während der Orchester-Arbeitsphasen mit renommierten Dirigenten und Solisten

zusammenzuarbeiten. Den Abschluss jeder Probephase bilden Konzerte in Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern oder im Ausland sowie in Rundfunk und Fernsehen.

Olivier Tardy, international gefragter Dirigent und vielseitiger Künstler, steht am Pult zahlreicher renommierter Orchester. Zu

seinen engen und langjährigen musikalischen Verbindungen zählen die Stuttgarter Philharmoniker, das Münchner Rundfunkorchester und die Münchner Symphoniker. Zu

Gast war er außerdem beim MDR Sinfonieorchester, den Essener Philharmonikern, der Prague Philharmonia, dem Orchestre Philharmonique de Nice, dem Orchestre National de Cannes, der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und den

Nürnberger Symphonikern.

Der Cellist Emanuel Graf wird von der internationalen Presse als herausragendes Talent seiner Generation mit beeindruckender Technik, Sensibilität und einem farblich-dynamisch, breit

ausdifferenziertem Klang gefeiert. In seiner Jugendzeit war er Mitglied des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg. Seit 2014 ist er als 1. Solocellist an der Bayerischen Staatsoper unter Kirill Petrenko engagiert. Er gastierte beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Gewandhausorchester, dem

SWR Symphonieorchester, dem HR-Sinfonieorchester, an der Oper Zürich und dem Sinfonieorchester Basel. Internationale Tourneen führten ihn rund um den Globus.

Als Kooperationspartner der Städtischen Jugendmusikschule ist das Landesjugendorchester regelmäßig in Göppingen zu

Gast. Die Konzerte in der Göppinger Stadthalle werden vom SWR aufgezeichnet.