„Lotta P. studiert an der ABK Stuttgart, schreibt eigene Songs und will mit ihrer Band „Die Kometen“ am Aka-Sommerfest spielen..“

So oder so ähnlich beginnt das neue Hörspiel des Musikers Torsten Krill, in dem Sophia Reisgies die Rolle der Lotta P. spielt.

Am 15.November wird das Werk zum erstenmal der Öffentlichkeit vorgestellt.