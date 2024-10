Das Lernen mit Jürgen Möller

Live-Tour 2024

Eltern-Event: So lernen Kinder selbständig und erfolgreich

Erleben Sie Jürgen Möller, einen führenden Lernexperten Deutschlands, live in Leonberg! In seinem interaktiven Vortrag „Das Lernen Lernen“ zeigt er Ihnen, wie Sie Ihre Kinder effektiv beim Lernen unterstützen können. Gehirngerechte Lernmethoden und stressfreie Kommunikation revolutionieren den Schulalltag in Ihrer Familie - Jürgen zeigt, wie das gelingt.

Über 300.000 Eltern sind begeistert.

Highlights des Abends:

• Effektive Lernstrategien: Methoden für strukturiertes und motiviertes Lernen

• Stressfreie Kommunikation: Techniken zur Verbesserung des familiären Miteinanders

• Praktische Tipps: Sofort anwendbare Ratschläge für den Alltag

• Gemeinsame Stärke: Wie Sie als Familie ein starkes Team bilden