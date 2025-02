So in etwa ist das Gefühl, wenn man sich ein Konzert von DAS BLÜHENDE LEBEN anschaut. Ganz nach dem Motto „Gefährlich und Wild“ erbringen Leon, Maxi und Vanessa auf der Bühne Höchstleistung. Spaß am Spiel gelingt allerdings nur, wenn die jeweiligen Gegner nahezu unbesiegbar sind. Hierfür müssen verschiedene Posten vergeben werden. Nur um ein paar zu benennen: Wer kommt mit dem coolsten Fahrrad, sorgt für Textsicherheit, bastelt witzige Schilder und wer opfert sich und startet den Moshpit. Alles wichtige Dinge, die noch geklärt werden müssen, bevor es 2025 auf große Tour geht. Also am besten schonmal Ticket kaufen und Gedanken machen. Dann wird das Ganze ein inneres Blumenpflücken.