Das gute Stündchen - Das etwas andere Liedprogramm mit Franziska Dannheim und Carsten Linck

Für ein gutes Stündchen knüpfen die Sängerin Franziska Dannheim und der Gitarrist Carsten Linck eine Perlenkette ihrer persönlichen Lieblingslieder. Zwischen Klassik und Pop, Liedern von Vivaldi und Queen, Schubert und Aznavour verläuft die Suche nach der musikalischen Essenz, die Sehnsucht nach melodischer Harmonie, die über die Jahrhunderte und alle Genre-Grenzen hinweg das Gemüt angenehm berührt. Dabei entsteht ein delikates Klang-Panoptikum, in dem scheinbar Unvereinbares frisch verwoben wird und Vertrautes unerwartet neu, eben „etwas anders“ klingt. Ergänzt wird das Format mit Gedichten u.a. von Mascha Kaléko, Djuna Barnes oder Novalis.

Franziska Dannheim studierte Gesang bei Yukako Kinoya in Stuttgart und setzte ihre Ausbildung in Essen bei Anita Salta fort. Sie gastierte sie mit dem Tango-Quintett „Primavera del Tango“, gründete mit Carmela De Feo das Musik-Comedy-Duo „Coco-lorez“ und entwickelte das Format „Oper légère“. Seit 2010 widmet sie sich vermehrt dem Schreiben. Daneben entwickelt sie in loser Folge literarische und musikalische Programme u.a. zu Friedrich Hölderlin, Maria Callas oder Whitney Houston.

Carsten Linck studierte Gitarre und Kammermusik an der Folkwang Musikhochschule in Essen und an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Weitere künstlerische Anregungen erhielt er bei Prof. Karl Scheit in Wien und Prof. Per-Olof Johnson in Malmö. In verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen gastierte Carsten Linck, Kulturpreisträger der Stadt Essen, über 30 Jahre in Europa und im asiatischen Raum. Seit 2016 ist er Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Bürgermeisterhauses Essen-Werden und arbeitet als Privatdozent und Musikercoach.