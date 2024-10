Das kann doch wohl nicht mein Ernst sein - Günther Grünwald

COMEDY

In Günther Grünwalds neuem Programm geht es Dies und Das, um Jenes, aber auch um Anderes. Eigentlich, geht es um Alles – um Geschichten aus seinem Leben. Er lässt tief in seine Kindheit und Jugend blicken. Beschreibt sich als armer Waldbauernbub in der Fußgängerzone von Ingolstadt. Er erzählt von seinem großen Jugendtraum in Papua-Neuguinea den Nil in einem Einbaum zu befahren und davon, wie er beim Training dafür fast im Baggersee ertrunken wäre. Er hat an der Weltmeisterschaft im Hot Dog Essen teilgenommen und musste schon nach dem ersten Bissen aufgeben. Warum? Das erzählt er in seinem Programm.