Mit ihrem sensationellen Erfolg hat die Singer-Songwriterin DASHA die Musikwelt im Nu für sich gewonnen. Ihr weltweiter Hit „Austin (Boots Stop Workin')“ gilt als einer der erfolgreichsten Songs des letzten Jahres und katapultierte die Künstlerin zu internationalem Ruhm. Mehr als 750 Millionen Streams für den Song allein auf Spotify, Milliarden an Aufrufen auf TikTok, zahlreiche Platin-Auszeichnungen sowie der prestigeträchtige People's Choice Country Award in der Kategorie: The Female Song of 2024 – DASHA gehört zu den größten Musikphänomenen der letzten Zeit. Und 2025 bleibt sie keineswegs weniger aufregend. Nach den sehnlichst erwarteten und ausverkauften Deutschlandkonzerten im kommenden März sowie dem anschließenden Auftritt beim C2C: Country to Country Festival in Berlin, wird sie im Sommer zwei weitere exklusive Konzerte in Deutschland spielen – eine unvergessliche Gelegenheit, DASHA live zu erleben. Sie wird am 28. Juni in Stuttgart und am 1. Juli in Köln gastieren.

Bereits in jungen Jahren entdeckte DASHA ihre Liebe zur Country-, Folk- und Americana-Musik. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem außergewöhnlichen Gespür für Songwriting gelingt es der Künstlerin, Themen wie Liebe, Herzschmerz und Selbstfindung auf eine so eindrucksvolle und greifbare Weise zu vermitteln, dass man einfach nicht genug davon bekommen kann. Ihre Texte sind voller Ehrlichkeit, ihre Melodien unverwechselbar und ihre Bühnenpräsenz zieht das Publikum förmlich in ihren Bann. Die 24-jährige Kalifornierin verbindet sich mit ihren musikalischen Wurzeln auf eine Weise, die ihre Kunst außergewöhnlich authentisch und unvergesslich macht. Im Februar 2024 veröffentlichte DASHA ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum „What Happens Now“, das tief in ihre persönliche Geschichte eintaucht und mit ehrlichen, emotionalen Songs ihre Erfahrungen und Gefühle widerspiegelt. Nur wenige Monate später erschien die Deluxe-Version des Albums, die mit fünf neuen Tracks, darunter die kraftvolle Single „Didn’t I?“, die Fans begeisterte. Ende 2024 folgte die Veröffentlichung ihrer Single „Heartbreaker From Tennessee“, die ihre Vielseitigkeit und ihre Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, einmal mehr unterstreicht.

Mit Live-Auftritten bei renommierten Festivals und in der legendären Grand Ole Opry in Nashville, eigener erster Headliner-Tour und zahlreichen Top-Platzierungen in den Charts hat sich DASHA als eine der herausragendsten Künstlerinnen des vergangenen Jahres etabliert. Nach ihrem Besuch im März 2025 kehrt DASHA im Sommer mit neuen, unvergesslichen Live-Momenten nach Deutschland zurück. In Stuttgart und Köln wird sie das Publikum einmal mehr mit ihrer Leidenschaft und Energie begeistern und für unvergessliche Erlebnisse sorgen.