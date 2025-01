David Leukert | Schau Liebling, der Mond nimmt auch zu! (3.0)

Kabarett, Comedy, Musik

„Er hat in einem Programm mehr Ideen als Politiker ein Leben lang“ schrieb die Stuttgarter Zeitung einmal über ihn. In der Tat zeigt der Kabarettist, Buchautor und Musiker inhaltliche und darstellerische Vielfalt, die in der Comedy-Szene selten ist. Männer und Autofahrer sind die Schwerpunkt-Themen seines neuen Programms, indem er nicht nur mit Worten, sondern auch mit Parodien und erstaunlichen musikalischen Kabinettstückchen überzeugt.

Außerdem macht sich David Leukert Gedanken über das Reaktionäre in der progressiven Politik, arbeitet die Corona-Krise unkonventionell auf und plaudert über resolute Ehefrauen und andere Erziehungsberechtigte.

»David Leukert beweist, dass sich Witz und Tiefsinn nicht ausschließen« Konstantin Wecker

»Leukert macht bittere Pillen so schmackhaft, dass wir sie tränenlachend gerne schlucken« Süddeutsche Zeitung

»Leukert ist bekennender „Männerrechtler“, zeigt dabei aber so viel Witz und Selbstironie, dass Besucher und Besucherinnen sich gleichberechtigt amüsieren dürfen« Kölnische Rundschau