David Puentez ist nicht nur ein DJ mit immenser Popularität, er ist eine feste Größe in der globalen Musiklandschaft der A-Liga. Mit über 400 Millionen Streams und der in Deutschland mit Gold ausgezeichneten Hitsingle „Superstar“ ist sein musikalisches Können unbestreitbar. Mit Remixen für berühmte Künstler wie Post Malone, Tiesto, Axwell & Ingrosso, Rita Ora und Jonas Blue hat Puentez in der Branche Eindruck hinterlassen.

Sein Erfolg in den Charts erstreckt sich über sämtliche Plattformen. Unter anderem erreichte er mehrfach Platz 1 der Top 100 iTunes-Charts und platzierte sich in den Top 25 der deutschen Airplay-Charts. Darüber hinaus erreichten seine Tracks Spitzenpositionen in den Shazam Top 200 in Deutschland und bestätigen seinen Status als herausragender Künstler.

Puentez‘ neueste Kollaboration mit der rumänischen Dance-Pop-Sängerin INNA, „The Love“, ist, neben vielen anderen, ein weiteres Highlight in seiner Diskographie.

Bei seiner nun neuen Single „I Want You“ arbeitete er mit dem Sänger Bonn zusammen, der mitunter schon auf Songs mit Avicii, Martin Garrix, Lost Frequencies und anderen vertreten ist.

Mit nahezu 300.000 Fans, die dem Superstar-DJ auf Social Media folgen, finden Puentez‘ Posts und seine positive Weltsicht ebenso viel Anklang wie seine erstklassigen Songs.

Als besonders großes Ereignis startet David Puentez in diesem Jahr eine seiner größten Touren durch Deutschland, wo er einige der größten Bühnen in Städten wie Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt und mehr bespielen wird.