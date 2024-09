Nach der erfolgreichen Europatour 2023 und sieben ausverkauften Konzerten in Deutschland kommt die schwedische Metalcore-Band Dead by April zurück. 2024 feiert die Band 15-jähriges Jubiläum ihres Debütalbums "Dead by April" und damit nicht genug: Auch ihre neue Platte "The Affliction" erschien am 26. Januar 2024 und wird bei der Herbsttournee zum ersten Mal live auf der Bühne präsentiert. Ein Jahr ganz im Zeichen von Dead by April!

Die 2007 in Göteborg gegründete Band Dead by April hat sich durch ihre einzigartige Fusion von Metal, Rock und elektronischen Elementen einen Namen in der Szene gemacht. Die Kombination aus aggressiven Gitarrenriffs, melodischen Hooks und elektronischen Einflüssen verleiht ihrer Musik einen charakteristischen Sound, der die Grenzen verschiedener Genres überschreitet. Ihr 2009 veröffentlichtes Debutalbum "Dead by April" erreichte Platz 2 in den schwedischen Charts und enthielt unter anderem die internationale Hitsingle "Losing You", die weltweit die Rockcharts anführte und bis heute mehr als sechsmal mit Platin ausgezeichnet wurde.

Christopher Kristensen (Screams), Pontus Hjelm (Gitarre/Gesang), Marcus Rosell (Schlagzeug) und Marcus Wesslén (Bass) bilden mit DEAD BY APRIL eine feste Größe in der Metal-Szene und mit mehr als 300 Millionen Streams auf Spotify, 70 Millionen Streams auf YouTube, mehrfachem Platin und Gold sind sie einer der größten schwedischen Elektro-Rock-Exporte der Neuzeit. Seit ihrem Durchbruch 2009 hat die Band mehrere Alben veröffentlicht, darunter "Incomparable" (2011), "Let the World Know" (2014) und "Worlds Collide" (2017). Jedes Album zeigt die kreative Entwicklung der Band und ihren unverwechselbaren Stil.

Mit ihrem neuen Album "The Affliction" stellen sie erneut ihre vielseitige Klangpalette unter Beweis. Noch nie zuvor wurde auf einem Dead by April Album so viel experimentiert. Mit fünf Kollaborationen, einem Remix, Rap-Parts und dem alten Linkin-Park-Feeling verspricht das Album ganz neue, musikalische Live-Momente der Band auf der Bühne.

In sechs deutschen Städten haben die Fans die Chance, die energiegeladene Live-Show von Dead by April mitzuerleben, das Jubiläum des Debütalbums, aber auch das brandneue Album zu zelebrieren und gemeinsam mit der Band abzufeiern! Das wird zweifellos ein Highlight für alle Metal- und Rock-Fans!