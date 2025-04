Death by Dissonance / Find my Spirit / Archetype

DEATH BY DISSONANCE

Ausgehend von Ludwigsburg erreichen die Streifzüge von Death by Dissonance längst auch überregionale Locations. Bei ihren Shows bringen nicht ein, sondern zwei Leadsänger mit einem unerschöpflichen Bewegungsdrang selbst die hinteren Reihen zum Beben. Getrieben vom Weltschmerz entfesselt das Septett dabei seine mitreißende Energie und erschafft in Synergie mit dem Publikum ein befreiendes Ventil. Instrumental reihen sich Blastbeats und Breakdowns an sphärische Passagen, wodurch bewährter Death Metal geschickt in die Moderne transportiert wird. Eindringliche Screams und Growls liefern sich einen wilden Schusswechsel, inhaltlich rechnen tiefschürfende Texte mit dem Zeitgeist ab. Für ihr Debütalbum „Epitaph“ werden Death By Dissonance vom Metal Hammer kurzerhand zu den „Helden von morgen“ erklärt. Gemäß dieser Prophezeiung beendet die Band die pandemiebedingte Live-Pause als Support für Heaven Shall Burn. Seither bringen sie ohne Umwege die Hallen wieder zum Schwitzen und zwingen auch den Letzten, zum Soundtrack des menschengemachten Untergangs abzugehen.

FIND MY SPIRIT

Find My Spirit wurde im Februar 2021 als Modern Metalcore-Projekt vom Gitarristen und Sänger Thomas Marty ins Leben gerufen. Inzwischen hat sich die Stuttgarter Band zu einem dynamischen Trio entwickelt, das eine einzigartige Mischung aus emotionalen und energetischen Klängen abliefert. Find My Spirit präsentiert einen Musikstil, der von Herzen kommt und mitreißt. Die Songs laden auf eine emotionale Reise ein und behandeln dabei oft melancholische Themen wie Hoffnungslosigkeit oder Vergänglichkeit. Mit kraftvollen Gitarrenriffs, Clean- sowie Gutturalgesang und atmosphärischen Soundelementen erschaffen Dave, Thomas und Viola vielschichtige Musik, die bis ins Mark trifft.

ARCHETYPE

Archetype steht für Musik, die sich schwer vergleichen oder in Schubladen stecken lässt. Inspiriert von Bands wie In Flames und Dark Tranquillity hat die Band ihren eigenen Stil modernen melodischen Metals geschaffen. Treibende Gitarrenriffs und Death Metal Vocals paaren sich mit ruhigen, melodischen Parts und lassen so eine ganz eigene Atmosphäre entstehen: Moderner melodischer Metal, mit dem jeder etwas anfangen kann.