»Tochter einer leuchtenden Stadt«, Defne Sumans magischer und geheimnisvoller Roman, erzählt die Geschichte einer levantinischen, einer griechischen, einer türkischen und einer armenischen Familie, in der multiethnischen anatolischen Hafenstadt Smyrna, heutiges Izmir, Türkei. Und er erzählt die Geschichte eines griechischen Mädchens, das »dreimal geboren wird, bevor sie 18 Jahre alt ist« und bei jedem Wendepunkt eine neue Wahrheit des Lebens erfährt. Eine Geschichte, die von Krieg, Zerstörung und Verlust ebenso geprägt ist wie von Liebe: die stille Scheherazade und ihr Schicksal, verwoben mit der Geschichte von Smyrna/Izmir, der »Perle des Orients«, von den 1900er- bis zu den 1970er-Jahren. Auch in der Gegenwart ist das Pfeifen der Boote auf der Ägäis zu hören, das ferne Grollen des Krieges, Rufe der Freude, Schreie aus Angst und Schrecken, das Klagen der Möwen – und Flüchtlinge versuchen ein Jahrhundert später dieselben Gewässer zu überqueren. Defne Suman wurde in Istanbul geboren und wuchs auf Büyükada auf, der größten der Prinzeninseln vor der Küste Istanbuls. Sie arbeitete als Lehrerin in Thailand und Laos, lebte in buddhistischen Klöstern, studierte in den USA und lebt heute in Athen. Zum Abend werden Snacks und Getränke aus der türkischen und griechischen Küche gereicht. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Sinem & Nikos – Freundschaftsmusik, die ein vielseitiges Repertoire ägäischer Lieder in türkischer und griechischer Sprache präsentieren.