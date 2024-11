PRESSETEXT KIDS IN MEINEM ALTER, TEIL 2 + TOUR

Dieser Pressetext wurde verfasst mit den 10 Goldenen Regeln, wie man einen Pressetext erstellt.

1. Glaubwürdigkeit vermitteln

Wir sind es wirklich: DEICHKIND. Bekannt durch deichkind.de und von den Konzerten und den Hits mit den interessanten Videos her und allgemein bekannt in D/A/CH!

2. Neugier wecken

Wir haben was Neues in der Pfanne, zwei große Sachen aus dem besten Entertainmentbereich der Welt! Nämlich unserem!

3. Daten und Fakten einbinden

Es geht um KIDS IN MEINEM ALTER.

Einmal als SONG und da als Teil 2, denn KIDS IN MEINEM ALTER war ja schon als Teil 1 der heimliche 6 Minuten-Hit der letzten Platte. Das ist der Song zur Tour, die genauso heißt: DIE KIDS IN MEINEM ALTER TOUR 2024!

Also kurz in die Kladde komprimiert: DEICHKIND: NEUER SONG, NEUE TOUR!

4. Keine Werbung machen – in Pressemitteilungen strengstens verboten

Der Song ist Wahnsinn. Allein der Titel: „Kids In Meinem Alter, Teil 2“! Und dann Text, Beats, Performance: Alles ne glatte 1 mit Stern. Geht nicht besser. Auch die Tour verspricht! Es ist unsere erste Hallentour nach der Pandemie!

5. Sachverhalte und Leistungen anschaulich beschreiben

Der Song „Kids In Meinem Alter, Teil 2“ kommt am Mittwoch, den 25.10.! Da geht es inhaltlich um Menschen, weniger um alten Senf, außerirdische Tiere oder Blödsinn wie Lötzinn, nein, da ist ganz klar der Fokus auf euch/uns und them/they. Wie ein Zug in einen Sackbahnhof auch immer wieder rein und rausfährt, mayonnaiseiert der bei uns Kryptik Joe genannte Rapster den schönen Themensalat immer wieder mit seinen anmutigen Silben neu ein, auch wenn solche Vergleiche winkend hinken, haha.

Und dann wie gesagt das Live-Ding, DIE KIDS IN MEINEM ALTER TOUR 2024! Neben den Festivals und Open Airs, also den Sommerkonzerten 2024, haben wir mit den 17 Gigs unsere erste zusammenhängende Tour seit März 2020!

6. Tonalität – klare, sympathische Sprache sprechen

Logisch! Wir haben den Titel KIDS IN MEINEM ALTER auch für die Zielgruppe gewählt. Das ist ein cleverer Titel und einfach smart. Und für alle sehr leicht zu merken! Die Leute sind ja manchmal doch ziemlich lost und müssen sich erst mal wieder einruckeln nach ihrem Late Night Morning Shopping oder ihrer Wiedergeburt in Beckenendlage, egal, ist ja immer was, was diese Vitzliputzis ablenkt oder verwirrt. Auch ihre falschen Freunde beim echten Yoga geben keinen Halt, wir kennen das, wir sind selber so oder anders.