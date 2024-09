Demokratie in Kurzfilmen von und mit Anna Mönnich

Teil der Reihe „Wir fahren ab – auf Demokratie!“

Wie ist das Leben in der Demokratie? Liebevoll, witzig und auch mal verstörend. Die Ulmer Filmemacherin Anna Mönnich präsentiert eine Auswahl ihrer Kurzfilme, die sich auf unterschiedliche Art mit Demokratie auseinandersetzen. Eine Doku mit Puppen-Alien befragt Leute unterschiedlichen Alters zu Demokratie (5 Min), in dem actionreichen Drama „Eskalation“ (20 Minuten) geht es um die kritische Auseinandersetzung mit der momentanen Weltlage, „MAMA“ (15 Minuten) behandelt zeitgenössische Ängste und das bibliothekarische Kunstprojekt einer Frau. „The itinerant poetry librarian“ (8 Minuten) zeigt das harte, aber inspirierende Leben einer Künstlerin. Die Kurzfilme geben Einblick in Leben, Albtraum und von Menschen, die in der Demokratie leben und an unterschiedlichen Fronten für Menschlichkeit einsetzen.