Die AnStifter | Stiftung Geißstraße | Humanistisches Zentrum

Neuer Montagskreis | Philosophisches Cafe | Stuttgart Hand in Hand Theaterhaus u.v.a.m. laden ein:

PLENUM | VORTRÄGE | ARBEITSGRUPPEN | THEATER | KABARETT

Die Krise der Demokratie:

Was läuft schief?

Die Debatte:

Wie müssen wir die Demokratie verändern?

FAKTEN | HINTERGRÜNDE | HILFEN

Aufwärmen, kleines Frühstück: 8:30 bis 9:15 h

Plenum: 9:30 h bis 12:00 h | T2

Imbiss: 12:15 h – 13:00 h

Arbeitsgruppen: 13:00 h bis 15:30 h

Abschlussplenum: 16:00 h -17:00 h | T2

Die Krise der Demokratie: Was ist schiefgelaufen? Wie müssen wir die Demokratie verändern? Mit diesen Themen wird sich ein „Demokratiekongress“ am 3. Oktober 2024 beschäftigen, der zur Zeit im Stuttgarter Theaterhaus vorbereitet wird. Geplant ist ein offenes Haus mit Vorträgen, Diskussionen in Arbeitsgruppen, mit Filmen, Theater und einem Faktencheck. Eingebettet und umrahmt wird die Tagung mit den neuen Eigenproduktionen des Theaterhauses: „Geheimplan gegen Deutschland und Opas Heimat“, sowie „And Now Hanau“ (am Vorabend 2.10.). Außerdem ist am 3.10. noch der Kabarettist Django Asül im Theaterhaus zu Gast.