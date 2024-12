Der Deutsche Bauernkrieg 1524 – 1526

Immer wieder gab es im Mittelalter und an der Wende zur Frühen Neuzeit lokale und regionale Erhebungen von Bauern, die sich gegen die vom Adel ausgehende Willkür zur Wehr setzten. Der Adel wiederum griff bei solchen Aufständen brutal durch, um mögliche Nachahmer von weiteren Erhebungen abzuhalten. Im Remstal kam es 1514 wegen der Einführung einer neuen Steuer zum „Armen-Konrad“-Aufstand. Martin Luthers Schriften, die auch in deutscher Sprache erschienen, ermöglichten es nun auch der Bauernschaft sich aus religiöser Perspektive mit ihrer eigenen Daseinswirklichkeit zu beschäftigen. Ab 1524 eskalierte die Situation im Südwesten des Deutschen Reiches. 1525 richteten die Bauern in Memmingen 12 Artikel mit ihren Forderungen an den Adel, in der Hoffnung, dies könne eine Verhandlungsbasis sein. Die Freiheitsbewegung der Bauern kann als früher Vorläufer der Demokratie in Deutschland gesehen werden.