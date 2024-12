DER GALA-ABEND DES MUSICALS

Die schönsten Musical-Welthits mit

Jan Amann, Andreas Bieber, Thomas Hohler,

Verena Mackenberg und Michaela Schober

Begleiten Sie fünf Ausnahmestimmen der deutschsprachigen Musicalszene auf eine „Musical“-ische Reise zu den großen Bühnenerfolgen aus Deutschland und Österreich.

Jan Ammann, Andreas Bieber, Thomas Hohler, Verena Mackenberg und Michaela Schober haben eine Gemeinsamkeit: Sie waren und sind alle Hauptdarsteller der ganz großen Musical-Produktionen.

Jan Amann absolvierte eine klassische Gesangsausbildung. Man kennt ihn unter anderem aus den Musicals „Ludwig“ und „Die Schöne und das Biest“ aber auch als Chris Weigel der RTL-Serie „Unter uns“.

Andreas Biebers erste bekannte Rolle war in „Cats“ im Wiener Theater Ronacher. Kronprinz Rudolph sang und spielte er in der Welturaufführung von „Elisabeth“ im Theater an der Wien. Andreas Bieber ist jedoch nicht nur im Musical-Bereich aktiv sondern spielte den Philipp in „Marienhof“.

Verena Mackenberg studierte Schauspiel, Gesang und Tanz an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien sowie an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Sie spielt seit 2007 Theater und tritt als Solistin oder in Ensembles in großen Musical-Produktionen auf.

Thomas Hohler wurde durch seine Hauptrolle des jungen Edelmannes d´Artagnan in der Stage-Entertainment-Produktion „3 Musketiere“ am Apollo Theater in Stuttgart bekannt. Er verkörperte den Mörder Lucheni im Musical „Elisabeth“ und Nick Hurley in „Flashdance“. Thomas Hohlers besondere Leidenschaft ist der A-capella-Gesang und er ist Teil der Berliner A-capella-Band TuneFisch.

Michaela Schober absolvierte ihre Ausbildung zur Musical-Darstellerin an der German Musical Academy in Osnabrück. Seit 2004 steht sie regelmäßig auf der Bühne der Freilichtbühne Tecklenburg. In verschiedenen Musical-Galas singt sie die Rollen der Nala aus „Der König der Löwen“, der Christine aus „Das Phantom der Oper“ und der Killer Queen aus „We will rock you“.

An diesem Gala-Abend der Musicals werden Songs aus Aladdin, Cats, Die Eiskönigin, Elisabeth, Joseph, König der Löwen, Tanz der Vampire, The Greatest Showman, Tarzan und vielen anderen bekannten Musicals zu hören sein.

Am Flügel begleitet werden die Solisten von Florian Albers.

Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Abend der großen Stimmen und Emotionen!