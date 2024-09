Der Hochzeitsschneider von Athen

von Sonia Liza Kenterman

in griechischer Sprache mit deutschen Untertiteln

In Kooperation mit Kalimera e.V.

Was macht der Schneidermeister Nikos während der Krise in Athen, wenn die Kunden nicht in seinen Laden kommen? Dann lässt er sich was einfallen: Er bringt seinen Laden – auf einer Bricolage-Kutsche – zu den Kunden in die Straßen von Athen! In den Außenbezirken der Stadt hat er schließlich Erfolg, indem er exquisite und preiswerte Brautkleider schneidert. Allerdings, ohne die Beratung und tatkräftige Hilfe seiner schönen Nachbarin Olga hätte er die wirtschaftliche, aber auch seine persönliche Krise nicht so gut überstanden. Die junge griechisch-deutsche Regisseurin Sonia Liza Kenterman erzählt eine Coming-of-Old-Age Geschichte eines introvertierten Mannes, der mit 50 sein Leben in die eigenen Hände nehmen muss. Liebevoll und humorvoll taucht sie in seinen Mikrokosmos ein, und lässt uns in wunderbare, romantische Bilder an seinem Generationenkonflikt teilnehmen.

Regie hat Sonia Liza Kentermann in London studiert, wo sie mit Auszeichnung abschloss. Nach mehreren Kurzfilmen bekam sie 2012 für ihren Kurzfilm NICOLETTA 14 Preise. Der Film wurde in Festivals rund um die Welt gezeigt. Viel Aufmerksamkeit erregte auch ihr Kurzfilm WHITE SHEET von 2014.

GR/D 2020 / Komödie / 101 Minuten

Mit: Dimitris Imellos, Tamila Koulieva, Thanasis Papageorgiou, Stathis Stamoulakakos, Dafni Michopoulou.