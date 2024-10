Der Klang des Flusses

Dizzy Krisch, Bernhard Hurm und Band im Rhythmus Hölderlins

Friedrich Hölderlin, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter und ewiger Wanderer, hat in großen Gedichten neben anderen Flüssen den Rhein, die Donau und die Garonne besungen. Von jeher hat sich an den Flüssen entlang das Leben versammelt. Das ewig fließende Gewässer ist ein Garant für Begegnungen, für ein Miteinander und für die Überwindung von Grenzen. Hölderlin-Kenner Bernhard Hurm spürt zusammen mit dem Vibrafonisten und Komponisten Dizzy Krisch der Essenz von Hölderlins Flussgedichten nach. Begeben Sie sich auf eine musikalische Reise, folgen Sie dem Spirit der Texte, dem Swing der Musik und lassen sie die Gedanken fließen.

Dizzy Krisch ist im Schwarzwald unweit der Donauquelle aufgewachsen. Er lebt in Tübingen am Neckar und lässt sich in seiner Musik stark von der Natur, von Wald und Wasser inspirieren.

Bernhard Hurm, Mitbegründer des Regionaltheaters Lindenhof in Melchingen, ist profunder Hölderlinkenner und genialer Rezitator der Hölderlin-Texte.

Eine Liveperformance aus Musik, Sprache, Klang und Rhythmus.