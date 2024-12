Der Traum vom eigenen Hund

Endlich ein eigener Hund – davon träumen viele. Kein Wunder, denn Hunde sind großartige Wegbegleiter, die sich schnell zu vollwertigen Familienmitgliedern entwickeln. Ein eigener Hund ist jedoch auch eine große Verantwortung über viele Jahre, die zeit- sowie kostenintensiv ist. Als Tierärztin wünsche ich mir, dass Hundeanfänger sich gut auf diesen großen Schritt vorbereiten, damit Tier und Mensch als Team zusammenwachsen.

Welcher Hund ist der Richtige für mich/unsere Familie?

Rassehund/Tierschutzhund? (mit Kindern)

Der Hund zieht in sein neues Zuhause - Erstausstattung und Vorbereitung

Neues Familienmitglied – welche Kosten kommen auf mich zu?

Gesundheit erhalten – Impfung, Entwurmung und co., richtige Fütterung

Worauf bei Tierärzten achten, brauche ich eine Krankenversicherung?

Hundesprache und Erziehung - was will mein Hund mir sagen/müssen wir in die Hundeschule? (mit Kindern)

Auf Reisen mit dem Vierbeiner - was geht, was ist zu empfehlen?