Der kritische Blick

Kolonialgeschichte in Gegenständen

Podiumsgespräch mit:

Prof. Dr. Inés de Castro, Linden-Museum Stuttgart

Kirchenrätin Dr. Christine Keim, Evangelische Landeskirche in Württemberg

Magdalena Zimmermann, stellv. Direktorin und Leiterin der Abteilung „Bildung Austausch Forschung“ von mission 21

Moderation: Silke Arning, SWR

Über 40.000 Objekte aus Kamerun werden heute in deutschen Museen aufbewahrt. Das Linden-Museum in Stuttgart hat die größte kamerunische Sammlung in Deutschland und ist dabei eines der federführenden Museen in der Restitutionsdebatte. Viele Gegenstände stammen aus der Kolonialzeit aus gewaltvollen Kontexten. Wie geht man angemessen mit diesen Kulturgütern in Museen um? Am Beispiel Kamerun wird gezeigt, wie sich Museen, aber auch Missionswerke dieser Aufgabe stellen. Gibt es dabei Unterschiede in der Wahrnehmung und Aufarbeitung?