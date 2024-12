Die Ereignisse spielen in New York, in der Wohnung der Mutter von Barney Cashman. Barney ist Besitzer eines Fischrestaurants, etwas über 40 Jahre alt und lebt seit mehr als 20 Jahren mit seiner Frau zusammen. Eines Tages beginnt er über den Tod nachzudenken und darüber, dass er ein graues, langweiliges Leben geführt hat.

Er ist seiner Frau nie untreu gewesen, hat nie eine Schlägerei angefangen, sich auf kein Abenteuer eingelassen – keine aufregenden Erlebnisse, keine schönen Erinnerungen...