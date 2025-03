Der letzte der feurigen Liebhaber

Barney Silberman ist Besitzer eines Fischrestaurants und hat damit ein kleines Problem: Er riecht ein wenig an den Fingern. Er hat noch ein Problem: Er ist 23 Jahre mit derselben Frau verheiratet und geht auf die Fünfzig zu. Da will er es noch einmal wissen und einen Seitensprung wagen. Zwei Stunden in der Woche kann er heimlich die Wohnung seiner Mutter als Absteige benutzen. Hier erwartet er Besuch. Von drei Frauen. Natürlich nicht gleichzeitig. Da stehen die Schönheiten vor der Tür und bald im Zimmer, von der jede mit einem speziellen und absonderlichen Tick Barney „beglücken“ wird …

Erfolgsautor Neil Simon hat auch hier eine furiose Komödie auf höchstem Niveau geschaffen: mit Witz, Slapstick, Charme, brillanten Dialogen und verrückten Situationen.

Schauspiel: Eckard Ischbeck und Dorothea Förster

Regie: Cordula Polster

Regieassistenz: Karin Urban