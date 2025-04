Macht euch bereit

Deserted Fear kündigen die "Veins Of Fire Tour 2025" an!

Im April 2025 gehen die Thüringer Melodic Death Metaller Deserted Fear endlich wieder auf flächendeckende Deutschland-Tournee und bringen ihre mitreißende Liveshow zurück auf die Clubbühnen. Freut euch auf ein authentisches und intensives Liveset voller Leidenschaft!

Als Main Support haben Deserted Fear niemand Geringeren als die schwedischen Melodic Death/Black Metal-Überflieger Kvaen an ihrer Seite, die in der Szene für ihre kompromisslose Power und packenden Hymnen des aktuellen Albums "The Formless Fires" gefeiert werden.Ebenfalls mit dabei: die legendären Death Metal-Veteranen Fall Of Serenity, die mit ihrem 2024er Album "Open Wide, O Hell" ein fettes Comeback hingelegt haben. Eröffnen werden den Abend die Hamburger Death/Thrash-Newcomer von Messticator.Die "Veins Of Fire Tour 2025" verspricht eine kraftvolle Mischung aus mitreißenden Songs, ehrlicher Spielfreude und einer intensiven Clubatmosphäre, wie man sie von Deserted Fear und ihren Gästen kennt und liebt.

Sichert euch jetzt eure Tickets und verpasst nicht, wenn diese vier Bands die Bühnen zum Beben bringen!