Letzten Mai reiste DeWolff nach Muscle Shoals, Alabama (USA), um ihr 10. Studioalbum mit dem Grammy-prämierten Produzenten Ben Tanner in zwei legendären Studios aufzunehmen: FAME und Muscle Shoals Sound Studio. Helden wie Wilson Pickett, Aretha Franklin, Little Richard, die Rolling Stones, Leon Russell, die Black Keys und hunderte andere legendäre Künstler haben in diesen Studios weltberühmte Alben aufgenommen. "Man kann dort wirklich eine Art Rock-'n'-Roll-Magie in der Luft spüren. Als wir dort unsere ersten Noten spielten, bekam ich Gänsehaut: Hier war dieser Sound, den ich auf all diesen klassischen Alben gehört habe! Das war definitiv eine der besten Aufnahmeerfahrungen, die wir je hatten. Sogar das Klavier, das Leon Russell benutzt hat, war noch da, genauso wie das elektrische Wurlitzer-Klavier, das bei 'I Never Loved A Man' von Aretha Franklin verwendet wurde!", sagt Pablo van de Poel.

Es wird keine Überraschung sein, dass dieses 10. DeWolff-Album Einflüsse der reichen Musikgeschichte zeigt, die vor 50 Jahren buchstäblich in denselben Studios geschrieben wurde. Aber dennoch wird DeWolff immer wie DeWolff klingen: eine feurige eigenwillige Dampflok, die direkt durch ihre eigene Zeitzone donnert und Sie am Schnittpunkt von Blues, Soul, Psychedelic und Southern Rock mit einem niederländischen Twist verzaubert und sprachlos zurücklässt!