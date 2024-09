Von "31-Vesna" bis "Katastroficheski", von "Aviaregime" bis "Ty darila mne rozy," – Arbenina und "Snipery" haben sich mit diesen Songs für immer einen Platz im Rock-Pantheon und unseren Herzen graviert.

Dieses Mal ist Diana Arbenina für den Rock - wer sonst wenn nicht sie, verantwortlich? Ob es an Arbeninas rauer und unverwechselbarer Stimme liegt oder an den dramatischen Arrangements und der Tragik in jeder Note, "Nochnye Snaipery" übertreffen ihre Kollegen der Rockbühne - immer wieder mit ihrer emotionalen Intensität.