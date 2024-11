Die Berlin Comedian Hamonists

Das besondere Weihnachtskonzert der Berlin Comedian Harmonists

Arrangements von Franz Wittenbrink

Für das Weihnachtsprogramm »Warten auf's Christkind ... mit den Berlin Comedian Harmonists« hat Franz Wittenbrink bekannte wie auch weniger bekannte Weihnachtslieder im Stil der Comedian Harmonists arrangiert, die an diesem Abend gemeinsam den unvergänglichen Hits der Comedian Harmonists erklingen.

Es wäre aber nicht ein Konzert der Berlin Comedian Harmonists, wenn neben »Veronika« und dem »kleinen grünen Kaktus« sowie »Maria durch ein Dornwald ging« oder »Süßer die Glocken nie klingen« nicht auch eine Besonderheit dieses Ensembles zum Tragen käme: Eingestreut zwischen die Lieder, überraschen die Sänger mit bezaubernden persönlichen Weihnachtsgeschichten und runden damit diesen Abend auf unvergleichliche Weise ab.

Das Ensemble ist mit diesem Programm jedes Jahr aufs Neue in Berlin zu erleben und stets ausverkauft. Ferner führten die Auftritte ins Münchner Prinzregententheater, in die Laeiszhalle Hamburg sowie in die großen Konzertsäle in Dortmund, Stuttgart oder Bremen und wurden stets begeistert gefeiert.

Im Herbst 2019 erschien beim Berliner Label Monopol bereits die zweite Weihnachts-CD der Berlin Comedian Harmonists mit zahlreichen neuen Arrangements der beliebtesten Weihnachtslieder aus aller Welt.

Besetzung

Holger Off - 1. Tenor

Norbert Kohler - 2. Tenor

Olaf Drauschke - 1. Bariton

Ulrich Bildstein - 2. Bariton

Wolfgang Höltzel - Bass

Nikolai Orloff - Klavier