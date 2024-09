Die 45. Stuttgarter IGJazztage 2024

Camila Nebbia / James Banner / Max Andrzejewski: Presencia

Dieses Trio etablierter Solist*innen aus Berlin wurde in Zusammenarbeit gegründet und bringt einen rohen Impuls in ihre eigene, im Jazz verwurzelte Musik, sowie Mutationen und Erneuerungen ritueller musikalischer Formen. Ausgehend von dem Wunsch, zu den früheren Erfahrungen in den kollektiven Bands aus der Jugendzeit zurückzukehren, wird das Material von allen drei Mitgliedern beigesteuert, mitkomponiert und entwickelt - dies bildet die Grundlage für die ungehemmte und eindringliche Herangehensweise der Improvisation. Durch ihre gemeinsame Erfahrung als Komponist*innen und Improvisator*innen nicht nur im Jazz und in der improvisierten Musik, sondern auch in der zeitgenössischen und neuen Musik, erkunden sie die Ränder dessen, was derzeit im seit langem etablierten Rahmen des ,,chordless Trios’’ existiert.

Camila Nebbia - Tenor Saxophone

James Banner - Double Bass

Max Andrzejewski - Drums

Die Hochstapler

Das französisch-italienisch-deutsche Quartett “Die Hochstapler” hat in mehr als zehnjähriger Zusammenarbeit zu einem höchst eigenen Ansatz kollektiven Musizierens gefunden. Kartenspiele, Alphabete, Gedichte und gesprochene Sprache bilden die Grundlagen der gemeinsam geschaffenen Kompositionen, die wiederum nur die Basis stellen für einen radikal freien Diskurs. Denn im Konzert bleibt alles offen, nie wird ein Konzept genauso angewandt wie am Abend zuvor, keine Verabredung hat absolute Gültigkeit. Die vier Musiker bewegen sich als unabhängige Akteure mit dem Kompass der Kreativität im Dickicht des Regelwerks, gemeinsam oder allein, souverän, frei und immer in Bewegung.

Pierre Borel - Saxophon

Antonio Borghini - Kontrabass

Louis Laurain - Trompete

Hannes Lingens - Schlagzeug