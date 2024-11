Das wilde Herz Südamerikas

Live-Reportage von und mit Anita Burgholzer und Andreas Hübl

Das wilde Herz Südamerikas ist voller Kontraste und Abenteuer. Von den majestätischen Bergen bis hin zu den unberührten Regenwäldern bieten die Anden eine unglaubliche Vielfalt an Landschaften und Kulturen. 20.000 Kilometer haben die beiden österreichischen Rad-Abenteurer:innen Anita Burgholzer und Andreas Hübl hier mit ihren Fahrrädern zurückgelegt. Über die schneebedeckten Berge Nordperus führt die Reise ins bolivianische Altiplano und weiter in die chilenisch-argentinische Hochwüste. Höhen bis zu 5.400 Meter, Abgeschiedenheit, extreme Temperaturschwankungen und miserable Pisten bringen die beiden oft an ihre Grenzen.

Zwischen Einsamkeit und farbenfrohen Festen kämpfen Anita und Andreas mit ungeplanten Rückschlägen und starken Emotionen. Das „Salz in ihrer Suppe“ sind jedoch immer die herzlichen Begegnungen mit den Menschen und das Gefühl tiefer Verbundenheit.

Wer einmal dem Ruf der Anden gefolgt ist, wird sie nie mehr vergessen. Begleite Anita und Andreas auf einer emotionalen, intensiven Fahrradreise durch das Reich des Kondors. Denn die Anden berühren Herz und Seele und öffnen die Augen für die Schönheit dieser Welt.